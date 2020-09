Gehavend Willem II speelt half uur tegen tien van FC Emmen, maar komt niet verder dan gelijkspel

Vreugde na de 1-1, verder zou Willem II niet komen (foto: OrangePictures). vergroot

Willem II heeft ook de tweede verre uitwedstrijd van het seizoen niet weten te winnen. Nadat het twee weken geleden verloor bij Heerenveen, kwam de flink gehavende ploeg van trainer Adrie Koster zondag in Emmen niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Mike Trésor maakte de 1-1, nadat de uit Goirle afkomstige Michael de Leeuw FC Emmen al na vijf minuten op voorsprong had gezet. Wat viel er verder nog op deze wedstrijd?

Fabian Eijkhout Geschreven door

Elf tegen tien

Willem II leek na een klein uur spelen hard op weg naar de 1-2. FC Emmen hield open huis en de Tilburgse ploeg snelde met veel mensen richting het doel van de thuisploeg. De Tricolores speelden de overtalsituatie echter slecht uit. Vangelis Pavlidis verspeelde de bal, daarna werd een schot van John Yeboah door Emmen-goalie Telgenkamp over de achterlijn getikt. Maar een hoekschop werd er nooit genomen. Na lang wachten ging scheidsrechter Edwin van de Graaf op advies van de VAR naar het beeldscherm naast het veld. Nadat hij de beelden een paar keer bekeken had stuurde hij Glenn Bijl van het veld voor hands.

Ruim een half uur speelde Willem II met een man meer. In de zoektocht naar de winnende treffer was Mats Köhlert het dichtst bij een treffer. De Duitse buitenspeler schoot op de lat. Een doelpunt viel er niet meer, ook niet in de zes minuten blessuretijd die Van de Graaf gaf.

Dirigent Saglam

Vrij stilletjes heeft Görkem Saglam zich in de basis van Willem II gespeeld. De Duitse middenvelder kwam in januari over van VfL Bochum. Veel minuten kreeg hij vorig seizoen nog niet, maar toen werd al voorzichtig duidelijk dat Willem II weer een mogelijke publieksspeler met kwaliteit had aangetrokken.

De eerste weken van dit seizoen grijpt hij zijn kans. In Emmen strooide hij met fraaie (steek)passes en openingen, zoals hij dat eerder ook al deed. Bij de 1-1 gingen de complimenten naar Vangelis Pavlidis voor zijn assist en Mike Trésor voor het maken van de goal. Maar de pass waarmee Saglam Pavlidis wegstuurde was eigenlijk nog mooier. Met Trésor op de flank, is Saglam de dirigent van het Willem II-middenveld geworden.

Basisdebutant zonder contract

Jop van der Avert maakte in de zomer de overstap van de jeugd van NAC naar Willem II. Na acht jaar Breda de overstap naar Tilburg, waar hij in het Onder 21-team zou gaan spelen. “Het eerste elftal halen is mijn doel en ik ga er alles voor doen om dit te bereiken.”

Dat gebeurde sneller dan Van der Avert zelf gedacht zal hebben. De linkspoot uit Bergen op Zoom kreeg in de voorbereiding zijn eerste speelminuten in de hoofdmacht. Het officiële debuut volgde in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo, waar hij vier minuten voor tijd binnen de lijnen kwam. In Emmen volgde zijn basisdebuut. Het is nu wachten op een profcontract, want dat heeft hij nog niet.

Steeds smallere selectie

Het debuut van de jongeling is een direct gevolg van de vele afwezigen in de selectie van trainer Adrie Koster. Met Freek Heerkens, Jordens Peters, Leeroy Owusu, Victor van den Bogert en Justin Ogenia ontbraken in Emmen vijf verdedigers. Tel daarbij ook Kwasi Wriedt, Rick Zuijderwijk, Paul Gladon en Elton Kabangu op en je hebt bijna een volledig team aan afwezigen.

Tijdens de wedstrijd voegde Ché Nunnely zich na 25 minuten bij het rijtje geblesseerden. Hij kon niet verder en werd noodgedwongen gewisseld.