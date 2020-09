Zeer matig PSV speelt gelijk op bezoek bij Heracles Almelo, eerste puntenverlies een feit

PSV komt niet verder dan een 1-1 gelijkspel (foto: OrangePictures). vergroot

PSV kon zich bij Ajax en SC Heerenveen voegen als koplopers van de Eredivisie, maar de Eindhovenaren kwamen zondag bij Heracles niet verder dan een 1-1 gelijkspel. PSV kwam in Almelo zeer matig voor de dag en een driepunter heeft er eigenlijk geen moment echt ingezeten.

Pas in de slotfase van de wedstrijd lukte het PSV, dat geen moment sprankelde, om wat grip te krijgen op het duel en daardoor kon de ploeg van trainer Roger Schmidt ook eindelijk tot wat kansen komen. Denzel Dumfries kreeg nog een kopkans en Donyell Malen was nog het dichtst bij de 1-2, maar zijn inzet werd gestopt door Heracles-doelman Brouwer. Verder dan dat kwam PSV niet, dat een zeer teleurstellende wedstrijd speelde.

Zeer matige eerste helft

PSV speelde 90 minuten lang ondermaats, maar legde tevens een zeer matige tot slechte eerste helft af op de kunstmat in Almelo. De ploeg van Roger Schmidt kon Heracles geen moment onder druk zetten, creëerde zelf bijna geen kansen en kreeg als klap op de vuurpijl een penalty tegen waaruit oud-PSV'er Rai Vloet wist te scoren.

Vooral het feit dat PSV tegen Heracles, dat toch op voorhand kwalitatief minder is dan de Eindhovense ploeg, niks wist te creëren baart toch enige zorgen. Er ontbreekt vooral veel dynamiek aan het veldspel van PSV. Het is vaak veel te statig als de Eindhovenaren de bal in de ploeg hebben. Roger Schmidt greep tijdens de rust in met drie wissels, maar zelfs met Noni Madueke en Donyell Malen in de ploeg werd het er niet beter op. PSV kwam dus nog langszij via een benutte penalty van Philipp Max, maar daar bleef het bij.

Roger Schmidt en Nick Viergever over PSV's nederlaag in Almelo:

Vele wisselingen in basiself

Het is nog een rumoerige periode nu de transfermarkt nog in volle gang is en daardoor draaien de geruchtencircuits nog op volle toeren. Maar Schmidt bouwt, ondanks al die onzekerheden, nog niet op een vaste, vertrouwde basiself. Afgelopen donderdag wisselde de Duitse oefenmeester zijn team al op een aantal plaatsen, en zondagmiddag was dat weer het geval. Mohamed Ihattaren, Nick Viergever en Michal Sadilek begonnen ineens in de basis.

Allereerst waren die wisselingen zondagmiddag zeker niet gelukkig. Maar juist door al die veranderingen, ontbreekt het bij PSV aan vastigheden en automatismes. De vastigheden die er de afgelopen weken waren, de doelpunten van Donyell Malen en de snelheid en acties van Noni Madueke, zaten op de bank tijdens de eerste helft in Almelo. Door het drukkere schema van PSV koos Schmidt voor andere namen, maar het bevordert niet de vastigheden in het elftal van de Duitse oefenmeester.

Nick Viergever over het discutabele penalty-moment:

Mohamed Ihattaren

Tijdens het persmoment voorafgaand aan deze wedstrijd ging het al veel over Mohamed Ihattaren. De middenvelder zat afgelopen donderdag 90 minuten lang op de bank tegen NS Mura en trainer Roger Schmidt vertelde toen onder meer dat het talent van PSV geen aparte status heeft en dat alle spelers zich aan het tactische plan moeten houden, waarmee hij de suggestie wekte dat Ihattaren daarin stappen kan zetten.

Tegen Heracles kon Ihattaren zich laten gelden vanaf het eerste fluitsignaal, maar de 18-jarige middenvelder werd na (weer) een matig optreden al tijdens de rust gewisseld. Tegen FC Emmen was de middenvelder ook al onzichtbaar, maar Roger Schmidt lijkt zich nog geen zorgen te maken om het talent. "We moeten niet vergeten dat hij pas 18 jaar is en niet een speler van 24 of 25 jaar met een dosis aan ervaring", zo zei de Duitser afgelopen vrijdag.

Toch zal de jonge Ihattaren de komende tijd zijn voeten moeten laten spreken tijdens de trainingen, om op die manier speelminuten af te dwingen bij PSV, want de cijfers liegen er niet om:

Mohamed Ihattaren speelde tot dusverre 48 wedstrijden voor PSV, maar kwam in heel 2020 nog niet tot scoren:

Eerste 37 wedstrijden: 7 goals, 10 assists

Laatste 11 wedstrijden: 0 goals, 0 assists