Zeer matig PSV speelt gelijk op bezoek bij Heracles Almelo, eerste puntverlies een feit

PSV kon zich bij Ajax en SC Heerenveen voegen als koplopers van de Eredivisie, maar de Eindhovenaren kwamen in Almelo op bezoek bij Heracles niet verder dan een 1-1 gelijkspel. PSV kwam zeer matig voor de dag en een driepunter heeft er eigenlijk geen moment echt ingezeten.

Pas in de slotfase van de wedstrijd lukte het PSV, dat geen moment sprankelde, om wat grip te krijgen op het duel en daardoor kon de ploeg van trainer Roger Schmidt ook eindelijk tot wat kansen komen. Denzel Dumfries kreeg nog een kopkans en Donyell Malen was nog het dichtst bij de 1-2, maar zijn inzet werd gestopt door Heracles-doelman Brouwer. Verder dan dat kwam PSV niet, dat een zeer teleurstellende wedstrijd speelde.

Vooral het feit dat PSV tegen Heracles, dat toch op voorhand kwalitatief minder is dan de Eindhovense ploeg, niks wist te creëren baart toch enige zorgen. Het veldspel van PSV wordt er in zijn totaliteit nog niet beter op. Ook in de tweede helft, toen trainer Schmidt direct ingreep met drie wisselingen, speelde alsnog een zeer moeizame wedstrijd. PSV kwam dus nog langszij via een benutte penalty van Philipp Max, maar daar bleef het bij.

Vele wisselingen in basiself

Het is nog een rumoerige periode nu de transfermarkt nog in volle gang is en waardoor de geruchtencircuits nog op volle toeren draaien. Maar Schmidt bouwt, ondanks al die onzekerheden, nog niet op een vaste, vertrouwde basiself. Afgelopen donderdag wisselde de Duitse oefenmeester zijn team al op een aantal plaatsen, en zondagmiddag was dat weer het geval. Mohamed Ihattaren, Nick Viergever en Michal Sadilek begonnen ineens in de basis.