Trailer met varkens kantelt in Leende, groot aantal dieren overleeft ongeluk niet

Een aanhanger van een vrachtwagen waarin meer dan honderd varkens zaten, is zondagavond gekanteld op de afrit van de A2 bij Leende. Een groot aantal dieren overleefde het ongeluk niet.

Voeten in de aarde

De brandweer werd gealarmeerd om te helpen bij het bevrijden van de varkens. "Die klus had de nodige voeten in de aarde", laat een getuige weten. "Een slijptol, een lier en ook een tractor waren nodig om de aanhanger te openen." Agrariërs uit de buurt en voorbijgangers hielpen bij het bevrijden van de dieren.