'Ik kan Roger Schmidt even niet volgen', Willy en René van de Kerkhof zijn kritisch op PSV-coach

René en Willy van de Kerkhof zijn kritisch op PSV-coach Roger Schmidt, nu PSV zondag voor het eerst in deze nieuwe voetbalcompetitie puntenverlies leed. In Almelo bleef de flink gewijzigde ploeg van Schmidt steken op een 1-1 gelijkspel. Daardoor ziet PSV Ajax en Heerenveen op de ranglijst weglopen.

"Het was een teleurstellende wedstrijd", benadrukt Willy, die spreekt van een 'verrassende opstelling'. Schmidt had namelijk een basisplaats gereserveerd voor onder andere Bruma, Michal Sadilek en Nick Viergever, terwijl hij spelers zoals Donyell Malen en Ryan Thomas op de bank liet beginnen.

"Ik kan hem even niet volgen", verzucht de PSV-middenvelder van weleer. "Donderdag win je in de Europa League met 5-1 en dan ga je drie of vier basisspelers eruit halen voor de volgende wedstrijd?"

Slappe hap

Die keuzes zouden gebaseerd zijn op het gegeven dat er in Almelo op kunstgras wordt gevoetbald, het feit dat spelers zoals Malen en Thomas terugkeren van zware blessures en het drukke programma van PSV. "Maar je hébt die spelers, die moet je gewoon opstellen", vindt tweelingbroer en clubicoon René. "Het was gewoon slappe hap zondag. Zeer matig. Ik heb er een hard hoofd in voor donderdag, tegen Rosenborg. Dat is andere koek dan Heracles."

Willy legt uit dat het makkelijker voetballen is als je een vast elftal hanteert, omdat spelers dan beter op elkaar zijn ingespeeld. "Als er anderen gaan voetballen, wordt dit steeds moeilijker. Die hebben weer een andere speelstijl. En als je nooit zeker bent van je plaats, geeft dat volgens mij ook een beetje frustratie. Omdat je niet weet of je iedere week speelt, ook al voetbal je goed."

Willem II en RKC Waalwijk

Ook Willem II verspeelde zondag twee punten. De ploeg van trainer Adrie Koster kwam in en tegen Emmen niet verder dan 1-1. "Willem II heeft twee punten laten liggen", vindt René. "Toch wel jammer. Ik heb FC Emmen vorig weekend in actie gezien tegen PSV, en dat is niet zo'n sterke ploeg."

RKC Waalwijk hield geen enkel punt over aan dit voetbalweekend. Het team van Fred Grim verloor met 3-1 van FC Utrecht, al zag het er lange tijd naar uit dat RKC een punt zou meenemen naar Waalwijk. "Daar leek het inderdaad op", knikt Willy. "Maar daarmee heb je het ook gehad. RKC voetbalt niet onaardig, moet ik zeggen. Ze hadden een puntje verdiend, maar in totaliteit hoort die ploeg bij de onderste drie teams in de Eredivisie."