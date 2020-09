'Mijn vrouw hoorde allemaal geknetter', Eindhovenaren ruw uit slaap gewekt vanwege explosiegevaar

Bewoners van acht huizen aan de Braambesweg in Eindhoven stonden op straat (foto: Tonnie Vossen). vergroot

Bewoners van acht huizen aan de Braambesweg in Eindhoven werden maandagochtend ruw uit hun slaap gewekt. Vanwege een brand in een schuur waar gasflessen stonden, werden zij door hulpverleners uit hun huis gehaald. Ze kregen te horen dat er explosiegevaar was en een gasfles roodgloeiend was. Een uur lang stonden ze buiten de ontwikkelingen af te wachten.

"Wij waren toevallig al wakker toen de brand uitbrak", vertelt Mario. "Mijn vrouw zei dat ze allemaal geknetter hoorde. Zij dacht eerst dat dit geluid van rotjes was. Toen kwam mijn dochter naar beneden en die wees: daar is brand! Het was een paar deuren bij ons huis vandaan. Daarop gingen wij naar buiten. Toen zagen we een heel grote rookwolk. Het ging flink tekeer voordat de brandweer er was."

'Bij explosie gaan alle ramen eraan'

Karin heeft haar ochtendjas nog aan. "Wij staan al een uurtje buiten", vertelt ze. Volgens haar kwamen de vlammen erg hoog. "Toen de brandweer kwam vertellen dat we naar buiten moesten, wisten we niet precies waarom. Daarna kregen we te horen dat er gasflessen in de schuur lagen. Als die ontploffen, gaan alle ramen eraan."

Rond kwart over acht was de situatie aan de Braambesweg onder controle en konden de buurtbewoners terug naar hun huis. "Maar ze mogen nog niet de tuin in", laat een woordvoerder van de brandweer weten. "Er wordt gecontroleerd of er asbest bij de brand is vrijgekomen."

Oorzaak onduidelijk

Volgens officier van dienst Sander Graumans is nog niet duidelijk wat de brand veroorzaakte. "Omdat er altijd risico is bij een brand - en zeker als er gasflessen liggen - hebben we de buurtbewoners uit hun huizen gehaald en voor hun huis laten plaatsnemen om zo het gevaar weg te nemen."

De schuur waar de brand uitbrak, is zwaar beschadigd (foto: Tonnie Vossen).