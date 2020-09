Auto rijdt boom omver in Budel, man onder politiebegeleiding naar ziekenhuis

Een auto is maandagmorgen van de weg geraakt en tegen een boom tot stilstand gekomen. Dit gebeurde op de Nieuwendijk in Budel.

De man zat bekneld in zijn auto. Brandweerlieden moesten de auto openknippen om hem uit zijn benarde positie te bevrijden. Een traumahelikopter landde in de buurt. De man is onder politiebegeleiding in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.