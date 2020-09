Bewoners in hun slaap opgeschrikt door knal, kogel vliegt door slaapkamerraam

Een kogel vloog door het slaapkamerraam (archieffoto: Pixabay). vergroot

Bewoners van een huis aan de Meidoornlaan in Bergen op Zoom werden zondagnacht in hun slaap opgeschrikt door een hevige knal. In de slaapkamer vonden ze vervolgens een kogel die door het raam was gevlogen. Dit laat de politie maandag weten. Bij de beschieting is niemand gewond geraakt.

Sandra Kagie Geschreven door

De bewoners werden rond kwart voor twee opgeschrikt door de knal. Ze wonen in een appartement op de derde verdieping. Hoeveel mensen er in de woning waren, weet een politiewoordvoerder niet. Er is volgens hem één keer geschoten.

De politie tast nog in het duister wat het motief is geweest. Ook de bewoners geven tegenover de politie aan geen idee te hebben waarom er op hun huis is geschoten.

Nog veel onduidelijk

Het is niet duidelijk hoe en in welke richting de schutter er na de beschieting vandoor is gegaan. De politie houdt rekening met meerdere daders. De bewoners hebben na de knal en de vondst van de kogel niks meer gezien.

Van commotie bij omwonenden van het beschoten huis was volgens de politie in de nacht van zondag op maandag geen sprake.

Wachten op privacy instellingen...