Tim (27), Lieke (25) en Jeske (23) kopen Biestse kerk, 'Ik dacht wat gaan we doen'

Je bent jong en wil graag op jezelf gaan wonen, dus koop je een...kerk. Dat besloten Tim (27), Lieke (25) en Jeske (23) van Pelt die de leegstaande kerk in hun dorp Biest-Houtakker overnemen. Het plan is dat Lieke er gaat wonen. In de oude kerk willen ze verder twee appartementen en een kantoorruimte realiseren.

In de kerk van Biest-Houtakker worden sinds 2013 geen kerkdiensten meer gehouden. Dat bracht Lieke, de middelste van de drie kinderen op het idee. Ze droomt al van jongs af aan om in iets speciaals te wonen. "Ik dacht bijvoorbeeld aan een fabriekspand, een klooster of een kerk. Eén en één werden twee."

Toen de kerk in haar dorp al een tijd leeg stond, vroeg ze zich af wat er mee ging gebeuren. Het monument stond nog helemaal niet te koop, maar na een aantal gesprekken met de coöperatie die de kerk onderhield, bleek dat toch mogelijk.

Soepele samenwerking

"In het begin dacht ik echt; wat ga je toch doen. Ik zag het nog helemaal niet voor me", blikt zus Jeske terug. Haar broer Tim wilde graag gaan helpen om te zorgen dat alles zakelijk goed in elkaar zou zitten en daarna werd ook Jeske gevraagd. "We dachten toen, hoe mooi is het om het met zijn drieën te doen als broer en zussen", glundert Jeske. Inmiddels heeft het drietal de handtekeningen gezet en is de kerk helemaal van hen. Het besef dat ze nu een kerk in hun bezit hebben, daalt steeds verder in. "Als je naar de kerk kijkt en je ziet zo’n imposant gebouw staan, dan is het wel een hartstikke gaaf avontuur om met zijn drieën aan te gaan", aldus Tim.

Lieke heeft een interieuropleiding achter de rug en is verantwoordelijk voor het creatieve gedeelte. Wat ze bedenkt, wordt wel eerst met de andere twee overlegd. De drie zijn het verrassend goed eens. "Er is soms wel wat onenigheid als dingen geregeld moeten worden, maar er is niets dat niet opgelost wordt", legt Jeske uit.

Vergunningen en contracten

"Mijn zusje is vrij creatief. Alles wat zij heeft, heb ik niet gekregen", lacht Tim. Dus stort de oudste zich vooral op het regelen van vergunningen en contracten. "Dan hoop ik dat mijn zusjes het creatieve deel oplossen. Ik denk dat die verhouding best wel goed is."

De broer en zussen verwachten pas over anderhalf jaar aan de slag te gaan met de verbouwing. Voordat alle plannen werkelijkheid kunnen worden, moet eerst het bestemmingsplan gewijzigd worden. "Het heeft nu nog de maatschappelijke bestemming 'religie'. Dat moet gewijzigd worden naar 'wonen en werken’, legt Tim uit. De winkel met brocante die nu in de kerk zit, blijft voorlopig open.