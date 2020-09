Dieven rammen met truck een slagboom maar laten gestolen container met zonnepanelen onbeheerd achter

Dieven hebben vlak voor het weekeinde op brutale wijze een container vol zonnepanelen gestolen op een bedrijventerrein in Tilburg. Met een truck ramden ze een slagboom aan gort en namen ze voor twee ton aan zonnepanelen mee. Nog geen 24 uur later werden de gestolen spullen teruggevonden in Loon op Zand.

Hij kon al gauw met zijn container vol zonnepanelen herenigd worden, omdat agenten die 's middags op een achtergelaten oplegger in Loon op Zand vonden. De container was niet afgesloten, de panelen lagen er nog in en de kentekenplaat van de oplegger was verdwenen. "Een vreemde actie", zegt een politiewoordvoerder. "Misschien wilden die dieven de container even wegzetten, voor ze hem later zouden ophalen. De eigenaar is er in elk geval blij mee."