Wie is de gewapende overvaller die eigenaresse van Bakker Bart in Roosendaal bedreigt?

De overval duurde maar een paar minuten, maar de eigenaresse die een vuurwapen op zich gericht zag heeft er nog steeds veel last van. Op 28 augustus viel er 's ochtends vroeg een overvaller het pand van Bakker Bart in Roosendaal binnen.

Hij dwong de eigenaresse om hem geld te geven. Bij Bureau Brabant toonde de politie maandagavond beelden van de overval. Ook kwam de partner van de eigenaresse aan het woord. Zelf is ze nog te emotioneel, zegt hij.

Herken je de man op de beelden of heb je tijdens of voorafgaand aan de overval iets bijzonders gezien? Meld het dan via 0900-8844.