Albert Verlinde gaat voor de VVD de politiek in

Albert Verlinde (foto: Rob Engelaar/Infocus Media) vergroot

Liefhebbers van shownieuws komen bij de komende herindelingsverkiezingen in de gemeente Vught in ieder één bekende naam tegen. Albert Verlinde is lijstduwer, zo maakt de lokale VVD bekend.

Malini Witlox Geschreven door

De kandidatenlijst van de VVD Vught-Helvoirt-Cromvoirt telt 27 namen. Verlinde staat op plaats 26.

'Zal serieus kijken'

Verlinde laat weten dat hij als hij daadwerkelijk genoeg stemmen krijgt "serieus zal kijken" naar een lidmaatschap van de raad. "Ik zal zeker geen neen zeggen." De theaterproducent is niet van plan om zich ook landelijk als lijstduwer te melden.

De bekende shownieuwskenner woont in Cromvoirt. Hij was lange tijd samen met VVD-politicus Onno Hoes, oud-burgemeester van Maastricht. De twee zijn uit elkaar, maar nog wel vrienden.

Herindeling

Per 1 januari 2021 splitst de gemeente Haaren zich op en vormen de kernen Vught, Helvoirt en Cromvoirt de nieuwe gemeente Vught. Daarom worden er op 18 november aanstaande tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen gehouden.