Telstar-Den Bosch gaat de geschiedenisboeken in en niet alleen vanwege de eindstand

Den Bosch heeft met ruime cijfers verloren van Telstar. De voetbalclub uit Velsen-IJmuiden won met 6-1 van het team van trainer Erik van der Ven, die alleen Jizz Hornkamp bij een 5-0 achterstand zag scoren.

Telstar was op alle vlakken beter, won persoonlijke duels en was ook feller. Na een half uur was het al 2-0 door twee treffers van debutant Sebastian Soto. Pas na drie kwartier had Den Bosch haar eerste kans. Jizz Hornkamp kopte echter over.