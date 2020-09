Bijzondere diefstal: 'Hij kwam alleen voor de kapperskop'

Een paspop (foto: Gerard Stolk/Flickr) vergroot

In Bergen op Zoom is maandagnacht een opmerkelijke diefstal gepleegd. De inbreker ging er na een inbraak in een bedrijfsruimte vandoor met het hoofd van een paspop.

Die paspop stond op een vensterbank aan de Steenbergestraat, daar werd om halfvier ’s nachts een baksteen door de ruit gegooid. “We hoorden en knal en vlak daarna meteen nog een knal. Toen pas hoorden we dat het glas was", vertelt de bewoonster die anoniem wil blijven. Ze keek uit het raam maar zag niets. “De overbuurman riep dat het bij mij was.”

Die overbuurman alarmeerde de politie en die deed onderzoek in de buurt. Op het fietspad bij de Wouwsestraatweg vonden agenten het hoofd van de paspop. Later zagen ze de 34-jarige verdachte op de Nobellaan fietsen. Hij is aangehouden.

De bewoners van het huis blijven vooral achter met een flinke ravage. “Dan ga je naar beneden en ligt heel je entree vol glas.” Het werd al snel duidelijk dat de inbreker het enkel op het kappershoofd gemunt had.

“Het is vooral heel erg schrikken. Het is schade, maar gelukkig hebben we niks.” Ze is dinsdagochtend vooral druk met schoonmaken en de verzekering regelen.