Een paspop (foto: Gerard Stolk/Flickr) vergroot

In Bergen op Zoom is maandagnacht een opmerkelijke diefstal gepleegd. De inbreker ging er na een inbraak in een bedrijfsruimte vandoor met het hoofd van een paspop.

De 34-jarige verdachte sloeg toe bij een bedrijfsruimte aan de Steenbergsestraat. Gealarmeerde agenten deden onderzoek in de buurt.

Op het fietspad bij de Wouwsestraatweg vonden agenten het hoofd van de paspop. Later zagen ze de verdachte op de Nobellaan fietsen. Hij is aangehouden.