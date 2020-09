Zem (17) gaat viral met zijn voetbalteam, ruim 2 miljoen likes: 'Het gaat in alle landen rond'

Het filmpje is al bijna 2,2 miljoen keer bekeken. vergroot

Zem van Sambeeck uit Bladel is 17. Dat hij, zoals veel leeftijdsgenoten, een eigen Instagram- en TikTok-pagina heeft is niet zo bijzonder. Wél bijzonder is wat Zem deze week op die platformen gepresteerd heeft. Hij plaatste een filmpje met niet tien likes, zelfs niet met duizend, maar met ruim twee miljoen likes. Een heuse viral van Brabantse bodem.

Ron Vorstermans Geschreven door

Het filmpje is opgenomen in de kleedkamer van voetbalclub Bladella O19 uit Bladel. Zem doet alsof hij uitgleed, en net als hij valt barst de hele kleedkamer in dansen uit. Aanvankelijk ontving Zem vooral reacties van bekenden - totdat Instagram-account 433 het filmpje plaatste. Dat account heeft ruim 30 miljoen volgers. Dan gaat het snel.

Viral

Hoewel het filmpje debuteerde op de socialmedia-app TikTok, is het Instagram waar het pas écht viral ging. "Uit de hele wereld regent het reacties”, vertelt Zem. “India, Duitsland, Spanje. Het gaat in alle landen rond.” Met name in India is het filmpje populair. Dat het dansje daar resoneert is niet verrassend: Zem gebruikte het welbekende Indiase nummer Sadi Gali in het filmpje.

Wachten op privacy instellingen...

Zem zag het succes allerminst aankomen. De teller staat op dit moment op bijna 2,2 miljoen likes. Dan zou je denken: Zem loopt aardig binnen op dit moment. Toch? “Nou ja, er is geld mee te verdienen”, legt hij uit. “We hebben al verschillende sponsordeals gehad, maar we zijn er nog over aan het nadenken.”

Geld

Het voetbalteam heeft de smaak te pakken. Een tweede filmpje is al tienduizenden keer bekeken en een volgende filmpje is al in de maak. “Ja, we zijn bezig met het idee en moeten nog de juiste muziek kiezen.” Lang hoeven fans volgens Zem niet op het filmpje te wachten. “Zaterdag komt er weer een nieuwe online. "