FC Eindhoven speelt in leeg Jan Louwers Stadion ternauwernood gelijk tegen Roda JC

Het Jan Louwers Stadion: verboden gebied voor fans. vergroot

FC Eindhoven is het niet gelukt om in een rechtstreeks treffen Roda JC te passeren op de ranglijst van de Keuken Kampioen Divisie. De blauw-witten kwamen op eigen veld niet verder dan een 3-3 gelijkspel. Zes treffers, maar geen publiek in het Jan Louwers Stadion. Dit was het gevolg van de verscherpte maatregelen die het kabinet maandag bekendmaakte om de coronacrisis te beteugelen.

FC Eindhoven had ook de handen vol. Aan de tegenstander uit Kerkrade, want die leidde na twintig minuten al met 1-3. Toch was het Hugo Botermans, die voor de thuisclub de score opende. Daarna maakte Patrick Pflüge voor de Limburgers gelijk en was Roland Alberg zelfs tweemaal succesvol, waarvan één keer vanaf de penaltystip. In de 23e minuut was het de gewilde Eindhovense clubtopscorer Kaj de Rooij, die de achterstand wist te verkleinen. Pas in de 89e minuut kwam de 3-3 op het scorebord, door toedoen van Ikor Pozo. FC Eindhoven miste de geroutineerde keeper en aanvoerder Ruud Swinkels wegens een blessure.

Vijf spelers krijgen geel

Vier spelers van FC Eindhoven kregen een gele kaart. Dat waren: Mawouna Amevor (die overigens binnenkort voor het eerst in vijf jaar weer voor Togo mag uitkomen), Pieter Bogaers, Flor Van Der Eynden en Lorenzo Van Kleef. Ook de naam van Roda-aanvaller Fabian Serrarens werd, wegens geel, genoteerd door scheidsrechter Richard Martens uit Rijsbergen.

