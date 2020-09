Bij een bedrijf op industrieterrein Moerdijk zijn dinsdagmorgen tien vreemdelingen gevonden. Volgens een wijkagent komen ze vermoedelijk uit Eritrea.

Ze waren in België in een oplegger geklommen en vervolgens bij het lossen in Moerdijk op de vlucht geslagen. De groep is overgedragen aan de vreemdelingenpolitie.