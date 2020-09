Ben je 30 september jarig? Geef je hier op en wie weet maken wij jouw verjaardag éxtra leuk

Ben jij op 30 september jarig? Geef je op! vergroot

Hieperdepiep hoera en twee violen en een fluit voor heel wat Brabanders aanstaande woensdag. 30 september is namelijk de dag dat de meeste mensen in onze provincie jarig zijn. 6866 in totaal. Dat zijn dus heel wat kaarsjes die die dag worden uitgeblazen en dat gaan we vieren bij Omroep Brabant radio. Lees snel verder hoe.

Om deze dag extra feestelijk te maken gaan we woensdag een aantal jarige Brabanders verrassen. Ben jij jarig of ken je iemand die 30 september weer een jaartje ouder wordt, stuur dan een appje naar het nummer 06-573-282-03 of mail naar [email protected] Vermeld daarbij de naam, woonplaats en contactgegevens van de jarige.

‘Ik ben jarig’

Op 30 september moet de jarige zijn of haar telefoon extra goed in de gaten houden. Wordt het feestvarken gebeld dan moet hij of zij opnemen met de zin: IK BEN JARIG. Als dit gebeurt barst het feest helemaal los en zorgen wij voor een extra leuke verjaardag met een cadeautje.

Kortom, waar is dat feestje? Bij Omroep Brabant radio dus.