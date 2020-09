Arts-microbioloog Kluytmans: 'Over twee weken 300 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen'

Zo ziet een IC-kamer eruit in het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal (Foto: Birgit Verhoeven) vergroot

Driehonderd coronapatiënten liggen over twee weken in de Brabantse ziekenhuizen. Nu zijn dat er nog honderd. Die voorspelling doet arts-microbioloog Jan Kluytmans van het Amphia Ziekenhuis in Breda op basis van huidige aantallen op corona positief geteste Brabanders.

Joris van Duin Geschreven door

"Je ziet hoeveel mensen er nu besmet zijn. Die kun je doorberekenen naar aantallen ziekenhuisopnames. Die lijn is zelfs als leek redelijk eenvoudig door te trekken", aldus Kluytmans. "Het virus zit in een versnellingsfase." Volgens de arts-microbioloog hebben de gisteravond door het kabinet genomen maatregelen geen effect op zijn schatting van ziekenhuisopnames. Deze toekomstige patiënten zijn namelijk al besmet. Om ziekenhuizen niet verder te belasten, roept hij daarom op: "Veel hangt af van ons eigen gedrag. Neem alsjeblieft je verantwoordelijkheid."

Het aantal van driehonderd te verwachten coronagerelateerde ziekenhuisopnames in Brabant is ongeveer de helft van het totale aantal patiënten dat tijdens de coronapiek in maart in het ziekenhuis lag. Op het hoogtepunt waren 600 coronapatiënten opgenomen in de Brabantse ziekenhuizen, van wie 180 op de intensive care. Hierdoor werd besloten de reguliere ziekenhuiszorg bijna helemaal af te schalen.

Over welke gevolgen de toename aan coronabesmettingen -en opnames hebben op de ziekenhuiszorg, vertelt Bart Berden donderdag meer. Hij is voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen, waar alle Brabantse ziekenhuizen bij zijn aangesloten.

Landelijke trend

De verwachte stijging van coronapatiënten die naar Brabantse ziekenhuizen, ligt in de lijn van een landelijke trend. Momenteel behandelen ziekenhuizen in heel Nederland 660 coronapatiënten, ongeveer twee keer zoveel als een week geleden. Het RIVM schat dat dit aantal halverwege oktober oploopt tot 2250. Op de ic's worden dan ongeveer 400 coronapatiënten verwacht, zei voorman Jaap van Dissel dinsdagmiddag in de Tweede Kamer.

Jan Kluytmans geeft vanuit zijn expertise als arts-microbioloog regelmatig advies aan het Outbreak Management Team, dat het kabinet aanbeveelt hoe om te gaan met de corona-uitbraak.

In maart waren Kluytmans' voorspellingen van ziekenhuisopnames in Brabant aanleiding om vliegensvlug coronapatiënten naar ziekenhuizen buiten de provinciegrenzen te verhuizen. Op die manier kon voorkomen worden dat doodzieke patiënten in Brabant niet in ziekenhuizen terecht konden. In grote lijn kwam zijn voorspelling uit.

