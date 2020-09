Gemeente geschrokken van dodelijk ongeluk Tilburg: 'We nemen de situatie serieus'

Bloemen voor de omgekomen man in de bocht op de Sweelincklaan (foto: Jessica Ranselaar) vergroot

Honderden bloemen liggen er, in de bocht van de Sweelincklaan in Tilburg. Bij een aantal boeketjes zit een kaartje, soms met alleen de namen van de afzenders, soms met een stukje songtekst. Allemaal stralen ze hetzelfde uit: verdriet en ongeloof dat een 27-jarige man zondagochtend er omkwam bij een auto-ongeluk.

Jessica Ranselaar Geschreven door

De gemeente Tilburg is geschrokken van het ongeluk. "We nemen de situatie erg serieus", zegt een woordvoerder. "We moeten kritisch kijken naar welke aanvullende maatregelen er nodig zijn."

Inmiddels zijn medewerkers van de gemeente naar de plek gegaan om te bekijken wat er gedaan zou kunnen worden om de bocht minder verraderlijk te maken. "De situatie daar heeft allerlei factoren tegen zich. De brede weg die mogelijk uitnodigt hard te rijden, de monumentale bomen die bladeren in de bocht laten vallen en wat bij een botsing tot veel schade kan leiden" Volgens een buurtbewoner zijn er maandag reflecterende borden neergezet. En mogelijk wordt de mobiele flitspaal wat vaker op de plek ingezet.

Meteen duidelijk dat het ernstig is

Want er gebeuren vaker ongelukken in deze bocht Meestal is er vooral blikschade, maar zondagochtend kwam een 27-jarige man om het leven toen hij tegen een van de bomen botste. "Ik werd er wakker van, hoorde een enorme knal", zegt een buurtbewoonster. "We hebben 112 gebeld en zijn naar het ongeluk toe gegaan." Na een blik op de wagen en het slachtoffer was het voor de buurtbewoonster duidelijk dat het heel ernstig was.

Het is niet de eerste keer dat ze na een ongeluk naar de gevaarlijke bocht rent om slachtoffers te helpen. In een week tijd is dit al de derde keer dat het er fout ging in de Sweelincklaan. "Vorige week was er een oudere dame die problemen had met de bocht. Ik heb haar geholpen. Gelukkig was er alleen blikschade." Een paar dagen later, donderdagnacht, reed er een politieagent tegen een boom. De wagen vatte vlam, maar de agente kwam er redelijk goed vanaf.

Dinsdag werd er een nieuwe lantaarnpaal neergezet in de bocht (foto: Jessica Ranselaar) vergroot

Gissen

Waarom er vaak ongelukken gebeuren in de bocht van de Sweelincklaan blijft gissen. Al heeft een medewerker die een nieuwe lantaarnpaal - de vorige is omgereden bij het ongeluk donderdagnacht - plaatst op de plek van het ongeluk wel een idee: "Er wordt hier veel te hard gereden."

Ook de buurtbewoonster weet dat de bocht vaak met een veel te hoge snelheid wordt genomen. "Maar dat het alleen met hardrijden te maken heeft, geloof ik niet. Als het lang droog is geweest en daarna gaat regenen, kan je de klok erop gelijk zetten dat er ongelukken gebeuren." Ze woont al twaalf jaar in de buurt van de bocht. "Vooral de laatste twee jaar zijn er veel ongelukken, veel meer dan in die tien daarvoor."