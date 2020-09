32-jarige verdachte die meerdere kogels afvuurde in Raamsdonksveer, hoort 12 jaar cel eisen

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag twaalf jaar celstraf geëist tegen de 32-jarige man die vorig jaar meerdere kogels afvuurde op een man in Raamsdonksveer. De beschieting gebeurde op vrijdagnacht 7 september vorig jaar. Het slachtoffer werd op de oprit voor zijn huis op de Academielaan onder vuur genomen en raakte gewond aan zijn hand.

Er werden zes kogelhulzen gevonden. Volgens de politie had het slachtoffer een engeltje op zijn schouder en had de beschieting veel erger kunnen aflopen.

Relatie

Een arrestatieteam kon de verdachte enkele dagen na de schietpartij in de omgeving van Amsterdam oppakken. Het slachtoffer was vermoedelijk is opgewacht door de schutter, maar de relatie tussen de twee is niet duidelijk. Ook het motief van de schutter is nog altijd onduidelijk.