Komt dat zien! Het gevonden rariteitenkabinet van opruimer Jos

Al jarenlang ruimt Jos Korthout zwerfafval op. Bijna dagelijks is hij met zijn grijper actief langs de rivieroevers én in de uiterwaarden van de gemeente Altena. Op die dagelijkse tochten vindt hij van alles. Ook zwerfafval dat hij niet in de vuilniszak gooit, maar een plaatsje geeft in zijn rariteitenkabinet. "Kijk hier heb ik een brommerplaatje."

Dozen vol staan er op de kleine zolder van opruimer Jos Korthout. “Het gaat om spullen waarvan je je afvraagt, hoe komt dit nou hier terecht? Wie heeft dit achtergelaten en waarom? Van condooms, een deurbel, een iPhone tot en met inbrekersgereedschap, je komt echt van alles tegen.”

Het rariteitenkabinet, dat in heel wat dozen zit gepropt, verdient als het aan Korthout ligt meer aandacht. "Ik zou het liefst heel veel willen exposeren, willen laten zien wat wij allemaal weggooien en verliezen."