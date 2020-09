Zwijntjes doodgereden op A2 bij Leende

Twee zwijntjes zijn dinsdagavond doodgereden op de A2 bij Leende. De beestjes staken de snelweg over en werden toen geraakt.

Van de zwijntjes was weinig meer over. De resten van de beestjes lagen verspreid over het wegdek. Rijkswaterstaat sloot tijdelijk de rechterrijstrook af om de resten op te ruimen. De weg werd weer vrijgegeven toen dit was gebeurd.