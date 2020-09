Dieven slaan toe bij brandweerkazerne in Vessem

Er is dinsdagnacht ingebroken bij de brandweerkazerne in Vessem. Dieven namen diverse gereedschappen mee die de brandweer gebruikt bij bijvoorbeeld zware ongevallen.

In de kazerne staat één brandweerwagen. Daar zijn een ram en knipschaar uit gestolen. Een ram wordt gebruikt om een beknelde bestuurder te bevrijden.

De dieven sloegen ook meerdere deuken in de brandweerwagen. Het gevolg van de diefstal is dat de brandweerwagen tijdelijk niet inzetbaar is.