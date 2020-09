Dieven slaan toe bij brandweerkazerne in Vessem, brandweerwagen niet inzetbaar

Foto: Rico Vogels/SQ Vision vergroot

De brandweerkazerne in Vessem is in de nacht van dinsdag op woensdag doelwit geweest van dieven. De daders namen diverse gereedschappen mee die de brandweer gebruikt bij bijvoorbeeld zware ongevallen.

In de kazerne staat één brandweerwagen. Daar zijn een ram en knipschaar uit gestolen. Een ram wordt gebruikt om een beknelde bestuurder te bevrijden.

De dieven sloegen ook meerdere deuken in de brandweerwagen. Het gevolg van de diefstal is dat de brandweerwagen enige uren niet inzetbaar was. De daders kwamen binnen door de cilinder uit het slot van de achterdeur te verwijderen.

Verschil tussen leven en dood

Eerder deze maand werden vergelijkbare diefstallen gepleegd in Venlo en Reuver. De postcommandant van de brandweer in Reuver vertelde tegen de NOS dat het ontbreken van dit soort gereedschappen een verschil tussen leven en dood kan zijn. Volgens hem kan het een kwartier langer duren voordat een andere eenheid met de geschikte materialen ter plekke is.

