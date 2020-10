Veearts Rianne: 'Ik werd in de skilift gebeld voor bloeduitslagen'

Wachten op privacy instellingen... Veearts Rianne van Helden Volgende Vorige vergroot 1/2 Rianne (30) is veearts, ook op vakantie

Het is een toekomstdroom die je niet zo vaak hoort van jonge meisjes. Maar voor Rianne was het van kinds af aan duidelijk: werken als veearts was de ultieme droombaan. Inmiddels is ze 30 en is die droom werkelijkheid geworden. Al is het een behoorlijk zware job, zowel fysiek als mentaal.

Voor de serie Boer met Kiespijn liep Omroep Brabant een dag met Rianne mee. Sinds begin dit jaar kijken we achter de hekken in de Brabantse veehouderij. Wat is de impact van de milieuregels? Wat betekent het voor onze boeren, onze provincie? Na een korte stop vanwege corona hebben we de draad weer opgepikt: elke twee weken publiceren we een nieuw portret.

Veearts als vertrouwenspersoon

“Het houdt niet op bij de koeien beter maken”, legt Rianne uit, terwijl ze onderweg is naar een van haar klanten voor de maandelijkse controle van de koeien. “Je kent de boeren door en door, hun vrouw, hun gezin. Je denkt mee met alle beslissingen die ze moeten maken, ook de moeilijke.”



Op de monitor is een kalfje te zien. vergroot



Los van het checken welke koeien drachtig zijn, advies geven over het voer en operaties, denkt een veearts namelijk op nog veel meer fronten mee. “Als een boer overweegt te stoppen of juist wil uitbreiden, worden wij ook echt betrokken in die plannen en geven we advies”, vertelt Rianne.

Pessimistische sfeer

De sfeer is bij sommige boeren door de telkens veranderende regels wel pessimistischer geworden, merkt Rianne. “Wij proberen daar dan echt een rol in te spelen. Een boer kan altijd bij ons terecht met vragen of problemen. Je bent eigenlijk een soort coach.”



Veearts Rianne tussen de schapen. vergroot



Terwijl Rianne nog even met de melkveehouder overlegt wat de beste keuze zou zijn voor een nieuw ventilatiesysteem in de stal, wordt ze gebeld. Een spoedgeval. Een andere melkveehouder vermoedt dat een van zijn koeien een zieke lebmaag heeft. “Dan stijgt een van de magen van de koe omhoog, omdat er te veel gas in zit, en daar krijgt de koe buikpijn van”, legt Rianne uit. De koe moet dan geopereerd worden.

24/7

Het altijd paraat moeten staan voor zowel problemen bij de dieren, als bij de boeren zelf, is best pittig. Toch zou Rianne het voor geen goud willen missen. “Ik vind dat juist een van de mooiste dingen aan dit vak, dat je die band samen hebt. Je kunt er ook voor kiezen om om 5 uur de telefoon uit te zetten, maar ik vind het belangrijk om er echt voor mijn klanten te zijn”, zegt ze.

“Je weet van veehouders ook wel, die bellen niet zomaar. Als ze het doen, dan is er ook echt wat.” Zo is het wel eens voorgekomen dat Rianne in de skilift op vakantie een telefoontje kreeg van een boer die met spanning zat te wachten op bloeduitslagen. “Dan denk ik natuurlijk wel even, ‘ik ben eigenlijk op vakantie’”, vertelt Rianne. “Maar als ik een momentje heb, ga ik het toch snel even checken.”

Oneerlijk

Dat de boeren in Brabant eerder aan de milieuregels moeten voldoen dan de rest van Nederland, vindt Rianne oneerlijk. “Ik vind: gelijke monniken, gelijke kappen. Maar we proberen er samen met de boeren iets van te maken.”

Rianne aan het werk. vergroot

Boer met Kiespijn

Omroep Brabant en onderzoekscollectief Spot on Stories kijken het komende half jaar achter de hekken bij de Brabantse boeren. Op vernieuwende manieren geven we je een inkijkje in het leven van de boeren en andere Brabanders die met de agrarische sector te maken hebben.

