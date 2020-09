Auto botst tegen muur van huis in Breda, bestuurder overleden

Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot

Een auto is woensdagmorgen tegen de zijgevel van een huis op de Ahornstraat in Breda gebotst. De bestuurder is overleden. Vermoedelijk raakte de automobilist eerst onwel.

De auto reed op de Meidoornstraat toen het mis ging. Op de kruising met de Ahornstraat schoot de auto door de bosjes heen, reed over de stoep en kwam tot stilstand tegen de zijkant van het huis.

De schade aan het huis valt mee. De politie doet onderzoek. De Meidoornstraat is daarom enige tijd dicht.

Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot