Einde aan jarenlang gesteggel over Logistiek Park Moerdijk: groen licht voor bedrijventerrein

De jarenlange juridische strijd over Logistiek Park Moerdijk is ten einde gekomen. De hoogste rechter, de Raad van State, oordeelde woensdag dat het bedrijventerrein van 140 hectare er mag komen.

Logistiek Park Moerdijk komt ten zuiden van het dorpje. Voor de provincie is het een belangrijk project. Het is goed voor de economie in West-Brabant.