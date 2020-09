Tilburgse diepvriestaartenbakker Maître Paul failliet

Maître Paul in Tilburg. (Archieffoto) vergroot

Maître Paul in Tilburg, bekend van vriesvers gebak, is failliet. Dat heeft het bedrijf bevestigd. Het faillissement is dinsdag uitgesproken door de rechtbank in Breda. Bij Maître Paul werken 200 mensen.

Agnes van der Straaten Geschreven door

Maître Paul is een begrip in Tilburg en omstreken. Een jaar geleden brandde het gebouw nog helemaal af op industrieterrein Kraaiven. Het is niet bekend of dat het faillissement hiermee samenhangt. Het Brabants Dagblad meldt dat het personeel woensdagmiddag ingelicht worden.

De brand in 2019 op industrieterrein Kraaiven (foto:Toby de Kort/De Kort Media vergroot

De producent van diepvriesgebak bestaat al sinds 1984, toen Albert Heijn haar diepvriesgebakafdeling samenvoegde met een andere bakkerij. In 2012 werd het bedrijf overgenomen door het Japanse bedrijf Chateraisé. Het bedrijf produceert voor een groot deel voor de Europese en Aziatische markt.

Voor een klein prijsje gebak

Maar veel Tilburgers kennen de bakkerij ook goed, omdat er elke week voor een klein prijsje gebak werd verkocht. Zo kwam Maître Paul in veel huiskamers in Tilburg op een gebaksschaaltje terecht. Door de coronacrisis is dat de afgelopen maanden niet meer gedaan.

De curator is momenteel nog niet bereikbaar voor commentaar. De directie van Maître Paul verwijst naar de curator.