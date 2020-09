Inwoners Cuijk zijn kampioen gft-afval verzamelen: 230 kilo per persoon

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Inwoners van Cuijk blijken ontzettend goed te zijn in het verzamelen van groente-, fruit- en tuinafval. Vorig jaar zamelde de gemeente maar liefst 230 kilo gft-afval per persoon in. Gekeken naar alle gemeenten in Nederland komt Cuijk daarmee op een vierde plek te staan. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Ista van Galen

Over het algemeen wordt in de minder stedelijke gebieden meer gft-afval opgehaald. Daar hebben namelijk meer mensen een tuin dan in stedelijke gebieden en wordt het gft-afval ook vaker gescheiden. In de categorie ‘weinig stedelijke gemeenten’, waar Cuijk onder valt, werd gemiddeld 132,9 kilo gft-afval per inwoner ingezameld. De gemeente steekt daar dus met kop en schouders bovenuit.



Opvallend is dat vooral Brabantse gemeenten in de top 5 staan als het gaat om het weggooien van gft-afval. Alleen de nummer één, Westerveld, ligt niet in onze provincie.

De top 5 gft-verzamelaars:

Westerveld (237,5 kilo) Boekel (231,1 kilo) Boxmeer (230,2 kilo) Cuijk (230 kilo) Sint Anthonis (229,7 kilo)