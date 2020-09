Wat kan PSV van Rosenborg BK verwachten? ‘Het is een compleet andere ploeg dan vorig jaar’

PSV won vorig jaar met 1-4 in Noorwegen (foto: ANP). vergroot

Het is erop of eronder voor PSV. De Eindhovenaren zijn afgereisd naar het Noorse Trondheim voor het allesbeslissende duel met Rosenborg BK om de groepsfase van de Europa League te bereiken. Nog geen jaar geleden won PSV met 1-4 in het Lerkendal Stadion, maar er is nog maar weinig over van dat Rosenborg.

Gelet op de laatste opstellingen van Rosenborg in de competitie en in de Europa League-voorrondes, bestaat de basiself nog uit zo’n drie spelers die op 3 oktober 2019 ook aan de wedstrijd met PSV begonnen. Verder is er een flink aantal nieuwe spelers binnengehaald. “Maar ook de trainer is nieuw, de sportief directeur van toen is weg en ook ik ben als hoofdscout weg bij Rosenborg”, stelt Hallvar Thoresen, die van 1981 tot en met 1988 speler was van PSV.

Thoresen (63) verliet Rosenborg, dat inmiddels is opgeklommen naar de tweede plek in de Noorse Eliteserien, in januari van dit jaar. “Ik was het niet geheel eens met de toekomstvisie die de club voor ogen had. En ik heb me solidair gesteld met de sportief directeur die in oktober is vertrokken. Maar ik heb een fantastische tijd gehad bij Rosenborg. We zijn als vrienden uit elkaar gegaan.”

Nieuwe coach

Sinds begin september staat er een nieuwe trainer voor de groep: Age Hareide. De Noor was daarvoor vier jaar lang de bondscoach van Denemarken, maar hij is nu dus terug in zijn geboorteland. “Hij brengt veel ervaring met zich mee, kent de competitie, maar hij is geen typische Rosenborg-coach", zegt Thoresen. “Hij laat zijn ploegen wat meer naar achteren spelen, wat georganiseerder en gericht op het fysieke aspect. En daar moet de ploeg nu nog heel erg aan wennen. Ze winnen wel, maar het is wel heel minimaal telkens.”

Rosenborg heeft, naast een nieuwe trainer, veel nieuwe gezichten op het veld staan. De recordkampioen van Noorwegen heeft onlangs nog Per Ciljan Skjelbred (33) en Markus Henriksen (28) terug naar de club gehaald. Skjelbred speelde negen seizoenen in de Bundesliga en 56-voudig international Henriksen speelde in het verleden vier jaar voor AZ, waarna hij naar Hull City in Engeland vertrok.

Goede vervanger

“Dat zijn wel echt een goede spelers voor Rosenborg. Buiten het feit dat het jongens van de club zijn, brengen ze onwijs veel ervaring met zich mee. Henriksen werd maandag pas gepresenteerd, maar ik denk dat hij tegen PSV al zal gaan spelen. Rosenborg mist middenvelder Anders Konradsen (geschorst wegens een rode kaart, red). Hij is een zeer belangrijke speler, maar met Henriksen hebben ze een goede vervanger.”

Verder moet PSV volgens Thoresen ook letten op aanvallende middenvelder Kristoffer Zachariassen. “Hij is een middenvelder die graag in de zestien komt en doelpunten kan maken. Zachariassen is nu ook met negen goals de topscorer van Rosenborg. Dat is echt een goede speler.”

PSV is, ondanks toevoeging van de ervaring van coach Hareide en middenvelders Skjelbred Henriksen nog altijd de favoriet, zo denkt Thoresen. “Rosenborg heeft op dit moment individueel goede spelers, maar het is nog niet echt een team. Ze zijn nog zoekende. Ik schat daarom de kansen van PSV hoger in.”

PSV-fan

Waar Thoresen tijdens de laatste editie van Rosenborg – PSV nog in dienst was van de Noorse club als hoofdscout, is dat nu dus niet meer het geval. “Vorig jaar wilde ik natuurlijk dat Rosenborg zou gaan winnen, dat moet ook wel als werknemer. Maar nu ben ik toch wel voor PSV, dat mag je best weten", stelt Thoresen, die de Eindhovense club nog altijd een warm hart toedraagt.

PSV speelt donderdagavond om 19.00 uur in Noorwegen tegen Rosenborg BK. De winnaar van het duel gaat naar de groepsfase van de Europa League.