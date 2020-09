Corona-uitbraak in verzorgingshuis Kaatsheuvel: 10 bewoners en 2 medewerkers besmet

De locatie Eekhof (Iwan van Dun/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

In twee woongroepen van het verzorgingscentrum Eekhof in Kaatsheuvel zijn tien bewoners en twee medewerkers positief getest op het coronavirus. De woongroepen zijn onderdeel van de Schakelring. Op een andere woongroeplocatie is één bewoner positief getest. Er staan echter nog meer testen uit.

"Volgens de richtlijnen van het RIVM zijn de bewoners direct geïsoleerd verpleegd toen zij klachten kregen en is er volgens protocol gehandeld. De positief geteste medewerkers verblijven in thuisquarantaine", schrijft de organisatie in een persbericht.

Vanwege de situatie is besloten om op de bewuste woongroepen over te gaan op cohortverpleging. Dat betekent dat de hele woongroep als besmet wordt gezien. "Dit heeft als ‘voordeel’ voor de bewoners die zich weer wat beter voelen, dat zij over de cohortafdeling kunnen lopen en niet geïsoleerd verpleegd hoeven te worden. Het verzorgend en verplegend personeel van de woongroepen Merel en Goudvink kleden zich om in een schone ruimte, betreden de cohortafdeling met volledige bescherming en blijven op de afdeling tot het einde van de dienst. "

"We hebben de families gevraagd bezoek voorlopig uit te stellen, tenzij het bezoek noodzakelijk is voor het welzijn van de bewoner. Familie krijgt bij bezoek een mond-/neusmasker aangereikt en op de woongroepen Merel en Goudvink eveneens een halterschort en handschoenen.

Het BD schreef eerder dat er in de afgelopen dagen twee bewoners zijn overleden, maar dat klopt niet, laat een woordvoerder weten.