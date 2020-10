Corona-sneltest wordt onderzocht in het ziekenhuis in Breda: 'Dit kan een groot verschil maken'

De corona-sneltest lijkt op een soort zwangerschapstest. (Archieffoto: ANP) vergroot

In Breda wordt sinds deze week onderzocht of een sneltest op het coronavirus de capaciteitsproblemen bij GGD's en ziekenhuizen kan oplossen. In het Amphia Ziekenhuis wordt drie weken lang de betrouwbaarheid van deze manier getest. "Als dit werkt, dan kan het een groot verschil maken in het opsporen van coronabesmettingen", zegt arts-microbioloog Jan Kluytmans van het Bredase ziekenhuis.

Nu het aantal besmettingen stijgt, neemt ook de druk op teststraten landelijk toe. De capaciteit is te laag, dus is er behoefte aan een snellere testmethode.

Betrouwbaarheid

Bij de testen die nu worden gebruikt, de PCR-methode, duurt het 24 tot 48 uur voordat de uitslag bekend is. De sneltest zou binnen een kwartier al duidelijkheid kunnen bieden. De vraag is alleen of die uitkomst ook voldoende betrouwbaar is. Dat wordt komende weken onderzocht.

Deelnemers aan het onderzoek krijgen in de teststraat naast het NAC-stadion eerst de normale coronatest, de PCR-test dus. Daarna wordt een tweede test afgenomen, waarbij de wattenstaaf minder diep de neus in hoeft. Tenminste 350 van de sneltesten worden door het bedrijf Microvida in het Amphia onderzocht. "Maar als het nodig is dan kan dit aantal worden verhoogd naar duizend", zegt GGD-arts infectieziektenbestrijding Esther Lodder.

Arts-microbioloog Jan Kluytmans en GGD-arts infectieziektenbestrijding Esther Lodder over het belang van die corona-sneltest:

Ook worden tweehonderd mensen die al positief op het coronavirus waren getest, nog eens gecheckt met de sneltest. Ook dit is een manier om de betrouwbaarheid te controleren, want als het goed is moet de uitkomst dan hetzelfde zijn.

Zwangerschapstest

De testafdeling in het ziekenhuis ziet er niet heel ingewikkeld uit. In een afgesloten kamer zitten twee medewerkers het afgenomen materiaal te verwerken. De manier van werken doet denken aan een zwangerschapstest, waarbij druppels urine op een klein apparaatje worden gelegd. In dit geval gaat het om afgenomen materiaal uit de neus van geteste personen.

Karin Wouters van Microvida laat zien hoe het onderzoek wordt gedaan:

Als uit onderzoeken blijkt dat deze testen goed genoeg zijn, dan kunnen ze vanaf november op grote schaal worden ingezet.