Dutch Design Week Eindhoven gaat niet door: 'Dit snijdt de ziel uit de stad'

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

De Dutch Design Week in Eindhoven gaat niet door. Burgemeester Jorritsma vindt het door de ontwikkelingen van het coronavirus niet verantwoord. Wel wordt er gekeken of er een digitale versie van het evenement kan plaatsvinden.

Het evenement trekt elk jaar honderdduizenden designliefhebbers van over heel de wereld. De negentiende editie van het evenement zou zaterdag 17 oktober beginnen, voor een periode van negen dagen. De voorbereidingen waren in volle gang.

Streep door afgeslankte vorm

De Dutch Design Week (DDW) in Eindhoven is ongekend populair bij designliefhebbers. In 2019 kwamen er 355.000 bezoekers op het evenement af. 2600 designers lieten hun werk op verschillende plekken in Eindhoven zien. De organisatie wilde de DDW in afgeslankte vorm door laten gaan. Met veel minder bezoekers, minder designers en minder locaties. Ook de speciale bussen en de designtaxi’s zouden dit keer niet rijden. Daar is nu dus een streep door gezet.

"Tandenknarsend heb ik dit besluit moeten nemen."

Jorritsma is zich er zeer bewust van welke enorme klap dit besluit betekent voor de community van designers in Eindhoven: “Tandenknarsend heb ik dit besluit moeten nemen. Design is zo onlosmakelijk met onze stad verbonden, dat een besluit als dit de ziel uit de stad snijdt. Zo voel ik dat ook.”

Ook directeur Martijn Paulen baalt enorm: “Het is ongelooflijk pijnlijk dat we in een jaar waarin zij het harder nodig hebben dan ooit, zo worden ingehaald. Dat dit een bizar jaar is, wisten we natuurlijk. Maar dat het fysieke festival nu, nog geen drie week voor aanvang, geen doorgang kan vinden, stemt ons ontzettend verdrietig”.

Alle pijlen worden nu op de digitale versie van de DDW gericht. De komende dagen zal de organisatie kijken wat de mogelijkheden zijn.