Willem II hoopt op nieuw succes via 'Mike Trésor-route', Tilburgse club huurt Ole Romeny

Ole Romeny in actie voor NEC (foto: OrangePictures). vergroot

Ruim een jaar geleden maakte Mike Trésor op huurbasis de overstap van NEC naar Willem II. In de overeenkomst was een optie tot koop opgenomen, Willem II twijfelde uiteindelijk geen seconde om die optie te lichten. Willem II en NEC herhalen het eerste deel van die transfer nu nog een keer. Ole Romeny komt per direct op huurbasis vanuit Gelderland over naar Willem II, dat ook nu een optie tot koop heeft.

Fabian Eijkhout Geschreven door

Romeny is een 20-jarige aanvaller die afkomstig is uit de jeugdopleiding van NEC. Bij die club maakte hij sinds zijn debuut indruk. Afgelopen zomer werd hij in verband gebracht met verschillende Nederlandse en buitenlandse clubs. Naast Willem II werd Heerenveen genoemd, daarnaast zaten ook scouts van clubs als Manchester City, Juventus en Real Sociedad op de tribune voor hem.

"Willem II heeft een speelstijl die mij erg aanspreekt. Aanvallend en verzorgd voetbal. Ik wil zoveel mogelijk minuten maken en laten zien wat ik kan. Ik heb er zin in", zegt Romeny op de website van Willem II.

Wachten op privacy instellingen...

Met Romeny heeft Willem II een speler vol zelfvertrouwen aan de selectie toegevoegd. Twee jaar geleden was de toen 18-jarige aanvaller onderdeel van Oranje onder 19. In gesprek met ELF Voetbal keek hij toen naar de toekomst en gaf hij aan dat zijn carrière geslaagd zou zijn als hij de Gouden Bal wint en dat hij dat honderd procent zeker gaat doen. In de zomer gaf hij aan dat hij het niet zo gezegd heeft. “Het is mijn droom, absoluut. Dat zou ik echt graag willen. Maar daar denk ik nu niet aan, daar ben ik niet mee bezig”, vertelde hij voor de camera van FOX Sports.

Wriedt en Yeboah

Romeny is deze transferperiode de derde aanvallende versterking voor Willem II. Eerder werden Kwasi Wriedt en John Yeboah overgenomen van de Duitse clubs Bayern München en VfL Wolfsburg. De jongeling, afgelopen seizoen goed voor acht doelpunten in 27 wedstrijden en dit seizoen nog zonder treffer achter zijn naam na vijf gespeelde wedstrijden, heeft in Nijmegen nog een contract tot de zomer van 2022.

Willem II deed een jaar geleden op dezelfde manier zaken met NEC. Het haalde toen Mike Trésor op in Nijmegen, minder dan een uur voor het sluiten van de transfermarkt. Al snel veroverde de Belgische jeugdinternational een basisplaats in Tilburg, waar de aanvallend ingestelde speler indruk maakte met zijn acties en passes.

Uiteindelijk maakte Trésor in 23 officiële wedstrijden negen doelpunten en gaf hij zes assists. Dit seizoen staat de teller in de eredivisie en Europese wedstrijden op twee doelpunten en drie assists in vijf wedstrijden. Voor Willem II is het te hopen dat de samenwerking met Romeny ook zo'n succesverhaal wordt, dan is het lichten van de optie tot koop aan het einde van het seizoen alleen een formaliteit.