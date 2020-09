Van Hooijdonk-soap eindigt bij NAC, spits en club spreken intentie uit voor nieuw contract

Sydney van Hooijdonk blijft bij NAC, zo laat hij weten. De spits en de club gaan de komende maand om de tafel zitten om een nieuw contract op te stellen. Lange tijd was onduidelijk wat Van Hooijdonk zou doen. De aanvaller voelde te weinig vertrouwen vanuit NAC en liet doorschemeren weg te willen. Met de nieuwe afspraak vervalt de eerder afgedwongen transfervrije status en kan de liefde tussen beide partijen weer helemaal opbloeien. "Ik heb zin om te knallen", zo zegt de jonge spits.

Hoewel hij volgens eigen zeggen enkele aanbiedingen op zak had, is er na een aantal gesprekken toch gekozen voor een langer verblijf bij NAC. Zijn huidige contract, tot medio 2021, blijft voorlopig intact, maar Van Hooijdonk krijgt wel een financiële opwaardering.

"Verder hebben we afgesproken dat we komende maand doorgaan met onderhandelen over een nieuw contract. Mijn transfervrije status is nu wel van de baan", aldus Sydney van Hooijdonk.