Darter Berry van Peer kijkt uit naar spelen bij de professionals: ‘Nu echt laten zien wat ik kan’

Berry van Peer (foto: OrangePictures).

Berry van Peer veroverde afgelopen weekend een tourcard voor de PDC, waarmee hij zich kan gaan meten met de beste darters van de wereld. Hij ziet het als een nieuw avontuur en wil zichzelf laten zien.

Het was een lang en zwaar weekend voor Berry van Peer. De darter uit Sprundel gooide in Engeland tijdens de laatste toernooien van de zogeheten Development Tour van de PDC, -waar darters tot en met 24 jaar het tegen elkaar opnemen- meerdere toernooien op één dag. Fysiek en mentaal was dat zwaar.

De nummers 1 en 2 kregen de felbegeerde tourcard, waarmee je het minimaal twee jaar bij de professionals mag gaan proberen. Van Peer (24) slaagde er niet in om bij die beste twee te eindigen, maar had het geluk dat hij als derde eindigde en zo alsnog een tourcard kreeg, omdat de nummer één al in het bezit was van zo’n startbewijs.

“Ik heb hier drie jaar lang voor gestreden. Het harde werken wordt nu dus echt beloond”, zegt Van Peer, die al eens eerder een tourcard wist te bemachtigen, vol trots. “Maar uiteindelijk begint het echte werk nu pas. Je moet binnen die twee jaar bij de top-64 van de wereld horen, anders wordt de tourcard van je afgenomen. Dus dat is wel heel pittig.”

Vrij gooien

Van Peer werd op zijn zeventiende al gezien als een aanstormend talent, maar dat is er nog nooit helemaal uitgekomen. “Waarom ik nu dan opeens wel die tourcard pak? Ik zit heel goed in m’n vel. Het is niet zo dat ik dingen anders heb gedaan. Ik had niks aan mijn hoofd en voelde weinig stress. Ik kon echt vrij gooien. Dat helpt dus, blijkbaar.”

Bij het grote publiek werd Van Peer om een mindere reden bekend. Op de Grand Slam of Darts bleek de darter, live op televisie, last te hebben van ‘darteritus’, een mentale ziekte waarbij -in dit geval- een darter ontzettend veel moeite heeft om de pijl in zijn hand los te laten. Maar Van Peer weet nu hoe er mee om te gaan.

Berry Van Peer zit weer lekker in zijn vel, vertelt hij:

Wachten op privacy instellingen...

‘Nieuwe ik’

“Terugkijken heeft ook niet zo veel zin”, vindt Van Peer. Hij wil juist na het behalen van die felbegeerde tourcard naar voren kijken. “Ik ben niet meer die jongen van 17 jaar, maar ben echt beter geworden. Ik voel me veel relaxter en zie dit echt als een nieuw avontuur. En dat avontuur moet zo lang mogelijk doorgaan.”

Een echt doel heeft Van Peer zich nog niet gesteld voor de komende twee jaar. “Ja, ik moet natuurlijk zo hoog mogelijk gaan eindigen op de ranking. En natuurlijk wil ik me weer gaan plaatsen voor de grotere toernooien en televisietoernooien. Dat is een moeilijke weg, want ik kom net als nieuweling om de hoek kijken. Maar ik wil nu echt laten zien wat ik kan.”