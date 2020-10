Drie auto's door brand verwoest in Roosendaal, vierde wagen beschadigd door de hitte

Drie auto's zijn woensdagnacht in Roosendaal door brand verwoest. Een vierde wagen liep door de hitte die de brand veroorzaakte ook nog schade op. De brand aan de Amethistdijk werd om tien over halfdrie door een buurtbewoner ontdekt.

Toen de brandweer in de straat aankwam, stonden twee auto's al volledig in brand. Een derde wagen en een boom vatten ook nog vlam en een vierde auto liep dus schade op door de hitte van de brand.

De brandweer had de brand volgens omstander snel onder controle. Het nablussen duurde vervolgens nog even. De oorzaak van de brand is niet bekend.