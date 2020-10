Twee oudere bewoners in hun huis in Helmond overvallen door gemaskerde en gewapende daders

Foto: Harrie Grijseels / SQ Vision Mediaprodukties vergroot

Twee gemaskerde en gewapende daders hebben donderdagochtend een ouder echtpaar in hun huis aan de Scheepstal in het buitengebied van Helmond overvallen. De overvallers gingen er daarna vandoor. De politie is op zoek naar hen. De bewoners zijn niet gewond geraakt. De politie geeft aan dat ze geschrokken zijn.

Sandra Kagie Geschreven door

Of er iets is buitgemaakt is nog niet bekend. De melding van de overval kwam iets na halfzeven.

'Onderneem geen actie'

In de omgeving is een Burgernetbericht verspreid. De politie waarschuwt zelf geen actie te ondernemen wanneer je de overvallers ziet.

Het gaat om twee daders: een lang en de de ander kleiner. Beiden droegen een bivakmuts.

