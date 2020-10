Veel regen op komst in eerste oktoberweek

Het gaat veel regenen in de eerste oktoberweek. Donderdag wordt de natste dag, maar ook komend weekend, dinsdag en woensdag zijn er (langdurige) periodes met regen.

In veel plaatsen in Brabant valt in de eerste oktoberweek naar verwachting tussen de 35 en 45 millimeter regen. Lokaal kunnen er grote verschillen ontstaan.

Storingen

Het slechte weer zet donderdag in. Dan gaat het veel en langdurig regenen. De dagen daarna houdt het wisselvallige herfstweer aan. Met name in het weekend trekken nieuwe storingen over, die opnieuw voor neerslag zorgen. Soms gaat het ook nog waaien, voorspelt Weerplaza.