Politie maakt einde aan illegaal feestje in Tilburgse kroeg

De politie heeft woensdagnacht een illegaal feestje in een kroeg aan de Piusstraat in Tilburg beëindigd. Er was geluidsoverlast en binnen overtraden de elf aanwezigen de coronaregels. Ook gebruikten meerdere mensen lachgas.

De gemeente had de vergunning voor dit horecapand recent ingetrokken. Toch was er een illegaal feestje aan de gang.

Harde muziek

Woensdagavond rond kwart voor twaalf kwamen bij de politie meldingen binnen van geluidsoverlast. In eerste instantie hoorden agenten niks. Enkele uren later werd de geluidsoverlast opnieuw gemeld. Op dat moment was duidelijk harde muziek te horen.

De elf aanwezige bezoekers kregen allemaal een coronaboete.