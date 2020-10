Volgend jaar zo goed als zeker een GP motorcross in Oss

Volgend jaar waarchijnlijk een GP motorcross op circuit De Witte Ruys Heuvel in Oss. vergroot

Oss wordt volgend jaar zo goed als zeker opgenomen als Grand Prix op de motorcrosskalender. Het Brabantse bedrijf Top Events is met de Italiaanse promotor Infront Moto Racing bijna rond over de organisatie op circuit De Witte Ruys Heuvel. De gemeente Oss heeft inmiddels een vergunning afgegeven voor vijf jaar.

Ronald Strater Geschreven door

Zaterdag wordt er zeer waarschijnlijk al beslist of er volgend jaar op het hoogste niveau gecrost wordt in de gemeente Oss. Het lijkt er op dat er alleen nog wat puntjes op de i gezet moeten worden.

"Het gaat inderdaad nog om details", zegt Ebert Dollevoet, eigenaar van organisator Top Events. "Maar die zijn voor mij wel belangrijk. Maar je kan wel stellen dat we in een vergevorderd stadium zijn. We zijn al rond met de motorclub Oss, de gemeente en met Heineken als hoofdsponsor. Nu hopen we binnenkort de zaken af te ronden met David Luongo en Daniëlle Rizzi van Infront Moto Racing."

"Er is maar plaats voor één GP in Nederland, want we zijn een klein land."

? De kans dat Brabantse toppers als Glenn Coldenhoff, Jeffrey Herlings en Roan van de Moosdijk volgend jaar in Oss rijden, is dus groot. Dat betekent wel dat er slecht nieuws is voor Valkenswaard. De GP die al jaren in deze gemeente wordt georganiseerd, zal hoogstwaarschijnlijk van de motorsportkalender verdwijnen.

"Er is maar plaats voor één GP in Nederland, want we zijn maar een klein land", zegt Dollevoet. "Er moet hier voor mij wel zekerheid over zijn. Maar ik heb hierin de steun van de KNMV."