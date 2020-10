Geen grote pot met geld op het spel voor PSV in Europa League

PSV-trainer Roger Schmidt (foto: ANP). vergroot

Waar bij Champions League-voetbal de miljoenen letterlijk binnenstromen, is dat bij de Europa League stukken minder. Maar als PSV zich donderdagavond, ten koste van Rosenborg BK, weet te plaatsen voor de groepsfase van de Europa League zal de financiële vergoeding dit jaar nog minder zijn dan andere jaren. Waar ligt dat aan?

Job Willemse Geschreven door

PSV mist ticketverkoop en wedstrijdinkomsten

Door het coronavirus is de kans aanzienlijk dat PSV de gehele groepsfase van de Europa League zal afwerken zonder publiek op de tribunes. En dat zorgt ervoor dat de club veel inkomsten misloopt. Het loopt dan zelfs in de miljoenen euro’s. Ook de inkomsten rondom een wedstrijd zoals merchandise en een hapje of een drankje verdwijnen als er geen fans welkom zijn bij een Europese wedstrijd.

Andere Eredivisieclubs krijgen geld van PSV

Om clubs in de Nederlandse eredivisie te stimuleren over te stappen naar natuurgras is afgesproken dat de overige clubs die Europees spelen een bepaalde solidariteitsbijdrage afgeven van de Europese vergoedingen. Als PSV de groepsfase van de Europa League weet te bereiken, dan zal de club zo’n vijf procent van de inkomsten af moeten staan.

Bovenop die bijdrage moet PSV nog een coronabijdrage betalen. Dat hebben de clubs in Nederland afgesproken tijdens de lockdown-periode. Al met al blijft er veel minder geld over. PSV schat in dat het bereiken van de groepsfase netto maar ongeveer twee miljoen euro oplevert. Al kan de club nog wel extra geld tegemoet zien als ze eventueel doorstoten naar de knock-outfase.

Bonussen en kosten lopen wel gewoon door

In contracten van spelers staan tegenwoordig ook Europese bonussen. Als ze als team winnen, of als een speler een goal scoort, krijgen ze daarvoor een bonus. En ook de kosten om af te reizen en te overnachten lopen gewoon door. Mede daarom houdt PSV aan het einde van de rit minder geld over dan voorheen.

Indirect kan de Europa League PSV nog wél flinke zakken met geld opleveren. Dat heeft er alles mee te maken dat de spelers op het veld (het kapitaal van de club) nog meer Europese ervaring op kunnen doen en bij goede prestaties financieel meer waard worden. Bij goede prestaties in Europa van onder anderen Donyell Malen, Cody Gakpo en Mohamed Ihattaren, kan het zomaar zijn dat PSV straks meer geld kan vragen als andere clubs één van deze spelers wil kopen. Zo kan de Europa League PSV alsnog vele miljoenen euro’s opleveren.

Afgezien van het feit dat de Europa League nu financieel niet direct heel interessant is, is het voor het prestige van PSV wel van belang dat de club Europees voetbal speelt. Om spelers als Eran Zahavi, Philipp Max en Ibrahim Sangaré naar Eindhoven te halen, is een Europees podium nodig. Wil PSV ook de komende zomers dit soort spelers halen, dan is Europees voetbal en bijbehorende goede prestaties een must.

De mogelijke inkomsten van PSV in de groepsfase van de Europa League nog even op een rijtje:

Plaatsing groepsfase: 2,9 miljoen euro

UEFA-ranking: 2,9 miljoen euro

Overwinning tijdens groepsfase Europa League: 570.000 euro

Gelijkspel tijdens groepsfase Europa League: 190.000 euro

Groepswinst Europa League + plaatsing zestiende finale: 1,5 miljoen euro

Tweede plek in groep Europa League + plaatsing zestiende finale: 1 miljoen euro