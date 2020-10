Foto: Dave Hendriks/SQ Vision vergroot

Een man is donderdag geëlektrocuteerd bij werkzaamheden in een bedrijf aan de Gulberg in Nuenen. Het slachtoffer raakte zwaargewond.

De man heeft vooral verwondingen aan zijn borst. Een traumahelikopter kwam ter plekke voor medische assistentie. De trauma-arts ging mee in de ambulance.

Het slachtoffer is naar het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven gebracht voor een eerste behandeling. Daarna wordt hij naar een brandwondencentrum gebracht.

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision vergroot