NAC uit voorzorg zonder hoofdtrainer tegen Jong Ajax: Maurice Steijn thuis in quarantaine

Maurice Steijn even niet aanwezig bij NAC vergroot

Maurice Steijn ontbreekt vrijdagavond in Breda op de bank bij NAC in de competitiewedstrijd tegen Jong Ajax. Uit bron- en contactonderzoek bleek dat Steijn mogelijk in aanraking is geweest met iemand die besmet is met het coronavirus. De 46-jarige trainer zit daarom voorlopig thuis in quarantaine.

Steijn is inmiddels getest op het virus, net als alle spelers en overige stafleden van NAC. Ongeacht de uitslag moet de trainer voorlopig in quarantaine blijven. Zijn assistent Hans Visser zit daarom tegen Jong Ajax als eindverantwoordelijke op de bank.

De wedstrijd in het Rat Verlegh-stadion, waar geen toeschouwers naar binnen mogen, begint vrijdagavond om negen uur. NAC voert met de maximale score van vijftien punten uit vijf wedstrijden de ranglijst van de Keuken Kampioen Divisie aan.

