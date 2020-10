Wim werkt al 60 jaar bij dezelfde bakker: ‘Bezorgen deed ik vroeger met paard en wagen’

Wim werkt als bezorger al 60 jaar bij dezelfde bakker vergroot

Werknemers die 25 jaar in dienst zijn bij dezelfde baas komen tegenwoordig nog best veel voor. Een stuk zeldzamer wordt het als werknemers 50 jaar voor dezelfde baas blijven werken. Bij Marel in Boxmeer waren er vorige week twee werknemers die deze mijlpaal bereikten. Maar, je hebt altijd baas boven baas: Wim van der Zanden uit Made is deze week precies 60 jaar in dienst bij bakkerij Zonnemaire.

Als jongetje van 14 jaar begon Wim 60 jaar geleden met werken bij het kleine bakkerijtje van de familie Van der Westen in Made, de voorloper van het huidige bedrijf Zonnemaire met nu vier bakkerijen in Brabant. Zijn taakomschrijving zestig jaar geleden? Langs de deur brood bezorgen bij de klanten.

"Ze moest altijd schijten op dezelfde plek"

In de eerste jaren bij de familiebakkerij bezorgde Wim het brood met paard en wagen bij de klanten in Made. De merrie Corrie, die voor de wagen werd gespannen, is hij nooit vergeten. “Een best paard, maar ze moest altijd schijten op dezelfde plek. Komt 'ie weer aan hoor, riepen de vrouwen dan. En ze wist ook precies als we de laatste klant hadden gehad. Dan moest de wagen op de rem en ik moest me vasthouden, want ze had dan een enorme haast om terug te gaan.”

Wim werkt al zestig jaar bij Bakkerij Zonnemaire en stoppen is er niet bij:

Jarenlang bracht Wim het brood rond met paard Corrie en wagen. Anno 2020 én zestig jaar later hebben paard en wagen plaatsgemaakt voor een bestelwagen. Daarmee bezorgt de zeventigplusser bestellingen door het hele land. Kortom: Wim is nog steeds broodbezorger.

Bakkerij Zonnemaire staat vrijdag op een bijzondere manier stil bij de mijlpaal van Wim van der Zanden. Op welke manier het bedrijf dat gaat doen is en blijft een verrassing, misschien wel het best bewaarde bedrijfsgeheim van een bedrijf dat zelf 70 jaar bestaat.

“Toen ik bij jullie kwam werken”, zegt Wim tegen eigenaar Ad van der Westen (68). “Was jij nog maar een manneke van acht jaar. Ik heb je nog naar kostschool gebracht.”