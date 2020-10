Coronacrisis of niet: speeddaten gaat gewoon door 'want singles willen toch contact'

Speeddaten in Breda. vergroot

De coronaregels maken voor singles het zoeken naar een nieuwe relatie niet makkelijker. Angst voor besmetting, gepaste afstand en mondkapjes helpen niet echt mee om de partner van je leven te vinden. Datingsites helpen wel een beetje, maar dat is toch anders dan 'in het echt'. Daarom zijn speeddatingavonden, op gepaste afstand, nog altijd erg populair. Ook in Breda.

Zo'n dertig alleenstaande mannen en vrouwen tussen de 22 en 35 jaar oud komen naar restaurant Bouvigne Paradijs in Breda voor een speeddate. Op zoek naar een maatje.

Face to face

Organisator Marc Geraeds van Single Events Europe: "Veel mensen zitten in deze coronatijd alleen thuis en hebben toch behoefte aan 'face to face'-contact met anderen. Wij kunnen dat met zo'n speeddate bieden, met inachtneming van alle coronaregels. Dus we vragen vooraf of mensen geen klachten hebben, ontsmetten de handen en houden al zittend minimaal anderhalve meter afstand van elkaar."

Waarom speeddaten in coronatijd? Deze deelnemers leggen uit:

Wachten op privacy instellingen...

Ook voor eigenaar Wim Yeh van Bouvigne Paradijs zijn de speeddates een welkome aanvulling in coronatijd: "Sinds de persconferentie maandagavond van premier Rutte, waarin de verscherpte maatregelen werden aangekondigd, hebben heel veel klanten hun bezoek aan mijn restaurant geannuleerd. Door de bovenverdieping te verhuren voor een speeddate krijg ik toch nog wat centen binnen om mijn hoofd boven water te houden."

Matches

Terwijl op de begane grond de enkele bezoekers van het Oosterse buffetrestaurant zitten te eten, hangt er boven een heel andere sfeer. Marc Geraerds: "Ik sta er zelf ook wel eens van te kijken hoeveel matches hier ontstaan op zo'n avond. Ik denk dat er vanavond zo'n vijf of zes koppeltjes samen de deur uit gaan, al dan niet met een mondkapje op."