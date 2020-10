Luuk Wouters zit in RKC-achtbaan: 'Het is surrealistisch, het is allemaal heel snel gegaan'

Luuk Wouters probeert Ajacied Antony af te stopen (foto: OrangePictures). vergroot

Drie weken geleden zette Luuk Wouters zijn handtekening onder een profcontract bij RKC Waalwijk. Daarna kwam de jonge verdediger in een soort achtbaan terecht. En het einde van de rit is nog niet in zicht. De voetballer uit Schijndel geniet van wat hij allemaal meemaakt. Al hoopt hij extra op een overwinning tegen PEC Zwolle, want met een zege op zak is het makkelijker genieten.

De inkt onder het contract was amper droog toen trainer Fred Grim Wouters liet debuteren op het hoogste niveau in Nederland. Een week later stond hij ook aan de aftrap tegen Ajax, in Amsterdam werd de 20-jarige linksback met rood van het veld gestuurd. RKC ging in beroep tegen de schorsing, met succes. De kaart werd geseponeerd. En dus kon Wouters uit bij FC Utrecht weer gewoon spelen.

“Het is eigenlijk surrealistisch”, zegt Wouters als hij terugkijkt op de afgelopen weken. “Eerst kreeg ik te horen dat ik bij de club mocht blijven. Dan kom je bij het eerste, maar weet je dat je achteraan staat. Zeker omdat er een grote selectie was. Ik had wat geluk met blessures en ineens stond ik in de basis in de eredivisie. Daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Maar natuurlijk zit ik thuis wel eens te denken dat het heel snel gegaan is.”

"Het zijn jongens met kwaliteiten, maar ik moet ze gewoon zo goed mogelijk uitschakelen."

In het veld probeert Wouters te genieten van de speeltijd die hij krijgt en het feit dat hij op het hoogste niveau speelt. Maar daarnaast is hij ook heel kritisch op zichzelf. Dat RKC drie zware ploegen tegen heeft gehad en hijzelf met Ajacied Antony en FC Utrecht-aanvaller Gyrano Kerk twee hele sterke tegenstanders had, zegt hem weinig. “Natuurlijk zijn het jongens met kwaliteiten. Maar ik heb gewoon een tegenstander en die hoor ik zo goed mogelijk uit te schakelen. Als die tegenstander je in eerste twintig minuten twee keer voorbij snelt, terwijl ik ook geen hele trage jongen ben, vraag ik me wel af wat ik verkeerd doe.”

Dat kritische heeft de van zichzelf rustige Wouters altijd gehad. “Ik wil altijd beter worden. En er zijn ook nog veel leerpunten. Ik ben rustig aan de bal, heb een aardig linkerbeen en ben redelijk snel. Ik probeer altijd de voetballende oplossing te zoeken en kan in een duel aardig hard inkomen”, geeft hij als antwoord op de vraag wat voor speler hij is.

"Ik ben niet gewend om heel de tijd langs te zijlijn te sprinten, daar moet ik aan werken."

Vanuit zichzelf komt vervolgens ook wat er nog wel beter kan. Hij kijkt daarvoor bijvoorbeeld naar Nicolas Tagliafico. “Een hele felle jongen die constant langs de zijlijn gaat. Heel fel, constant energie. Ik ben nog wel eens te statisch. Ik ben als centrale verdediger niet gewend om heel de tijd langs de zijlijn te sprinten. Dat is iets waar ik aan moet werken.”

Naast zijn persoonlijke ontwikkeling kijkt Wouters vooral naar het team. Er is geen paniek na drie wedstrijden zonder overwinning, maar zaterdag punten pakken tegen PEC Zwolle zou wel heel fijn zijn. “Je wil altijd winnen, dat is uiteindelijk het doel van een wedstrijd. Je kunt zeggen ‘ontwikkelen dit en dat’, maar je wil gewoon punten pakken.”

Wouters legt in de video uit waarom er na drie wedstrijden zonder punten geen paniek is bij RKC.

