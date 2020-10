Jongeren slaan met auto over de kop en veroorzaken ravage in Oeffelt

De auto raakte de berm en reed vervolgens een bebouwde kom-bord en een lantaarnpaal uit de grond (foto: SK-Media). vergroot

Een auto is donderdagavond over de kop geslagen op de Beugenseweg in Oeffelt. In de auto zaten volgens een getuige drie jongeren. De bestuurder verloor de macht over het stuur.

De auto raakte de berm en reed vervolgens een bebouwde kom-bord en een lantaarnpaal uit de grond.

Wachten op privacy instellingen...

De jongeren veroorzaakten een ravage op de weg bij Oeffelt (foto: SK-Media). vergroot

Onderzoek

Om de boel op te ruimen, werden twee rijstroken afgesloten en werd het verkeer tijdelijk via het fietspad geleid.

De mensen die in de auto zaten, zijn nagekeken door ambulancepersoneel maar niemand van hen hoefde naar een ziekenhuis gebracht te worden. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.

Het ongeluk in Oeffelt gebeurde rond kwart voor elf donderdagavond (foto: SK-Media). vergroot